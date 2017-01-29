Судья в США запретила властям депортировать людей по указу Трампа

В США федеральный судья выдала срочное указание, в котором временно запретила органам власти депортировать беженцев или путников, которых коснулся новый указ президента Дональда Трампа. Об этом 29 января сообщает Радіо Свобода.

Решение судьи Восточного судебного округа штата Нью-Йорк Анн Доннелли запрещает работникам пограничного контроля возвращать людей, которые прибыли в США с действующими визами, одобренными заявлениями беженца, а также «других лиц, имеющих законное право на прибытие на территорию США», из семи стран , о которых говорится в указе.

По подсчетам правозащитников, речь может идти о порядке 200 человек, задержанных уже на аэродромах в США или в других странах, где они находились транзитом в США.

Министерство внутренней безопасности США официально сообщило, что за первые 23 часа в силу указа в страну не пустили более чем 109 человек.

Ранее федеральный окружной суд Восточного округа Нью-Йорка, к юрисдикции которого принадлежит нью-йоркский район Бруклин и расположенный там международный аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди, рассмотрел первое судебное обжалование решений президента: двое граждан Ирака, задержанных в аэропорту, несмотря на действующие визы США заявили, что из-за их работы на Вооруженные силы США их ждет опасность в Ираке и они не могут возвращаться туда. По сообщениям, в конце обоих пропустили, но еще как минимум десять человек в подобных ситуациях оставались задержанными дальше.

Трамп подписал в пятницу ряд указов о резкие ограничения на иммиграцию, принятие беженцев и даже просто на въезд в США мусульман-граждан ряда преимущественно мусульманских стран. Запрет не касается носителей других вер из этих же стран, в первую очередь это исключение действует по сирийских христиан.

По сообщениям официального Вашингтона, в частности, мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет разрешение на постоянное проживание в США, неформально известное как «грин-кард», будут вынуждены пройти тщательную проверку, прежде чем им могут разрешить въезд. За эти 90 дней процедура тщательной проверки должна быть введена по всем мусульманам из этих стран.