В Украинском культурном центре в Крыму почтили память Героев Крут

В Украинском культурном центре, который находится в Симферополе, 29 января почтили память Героев Крут. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал основатель центра Леонид Кузьмин.

«Ко дню памяти Герое Крут в помещении Украинского центра в Симферополе, вспоминали об участниках сражения возле села Круты», – написал Кузьмин.

Во время чествования памяти Героев Крут президент Украины Петр Порошенко заявил, что «как и почти 100 лет назад, страна, которая мечтает имперскими амбициями, не может смириться с существованием независимой Украины. Сейчас, как и тогда, Россия развязала войну и отрицает свою агрессию, пытаясь распространить в мире миф о внутреннем конфликте в Украине».

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции в современной Черниговской области в 130 километрах к северо-востоку от Киева. Этот бой между четырехтысячных большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который в целом насчитывал около 400 человек, длился пять часов. 27 юношей попали после боя в плен к большевикам и были казнены.

В марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения и с возвращением правительства УНР в Киев, Центральная Рада решила торжественно перезахоронить павших студентов на Аскольдовой могиле в Киеве. Ежегодно в Украине торжественно чтят память героев Крут.