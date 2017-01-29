В Херсонской области может появиться пресса на крымскотатарском языке

В газете «Приазовская правда», которая издается в Херсонской области Украины, может появиться вкладка на крымскотатарском языке. Об этом 29 января заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время встречи с крымскими татарами с селе Счастливцево Херсонской области, сообщают «Крымские новости».

В издании отмечают, что крымские татары из Счастливцево спросили Чубарова о возможности выписки газет и журналов из Крыма на родном языке, чтобы дети и молодежь училась на крымскотатарском.

«Это один из тех вопросов, которые можно и нужно решать. Сейчас есть предложение сделать вкладку в вашу «Приазовскую правду». Что касается Крыма, то там все поменялось, и поменялось в худшую сторону. У нас есть некоторые крымские СМИ, которые можно было бы сейчас получать», – заявил Рефат Чубаров.

Накануне сообщалось, что члены Всемирного Конгресса крымских татар 30 января планируют посетить Генический район Херсонской области.

До того Всемирный Конгресс крымских татар направил обращениеправительствам разных стран с призывом признать депортацию крымских татар 1944 года геноцидом.

Обращение было разослано властям около 300 стран Европы, Америки, Латинской Америки, Африки и государств-членов Организации наций и народов, не имеющих представительства при ООН.

12 ноября 2015 года Украина признала Депортацию крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом, о чем также упоминается в обращении.