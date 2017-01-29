В Крыму обещают за год создать более 8000 мест в детских садах

В Крыму в 2017 году будут реализовываться мероприятия, направленные на сокращение очередности в дошкольные учреждения, планирует создать более 8000 мест в детских садах. Об этом заявила подконтрольная Кремлю заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба, сообщают «Новости Крыма».

«Запланировано строительство 38 и реконструкция одного объекта дошкольного образования в рамках федеральной целевой программы, что позволит создать 8250 дополнительных мест», – заявила Журба.

Он утверждает, что на 2017 год также запланировано приобретение и установка 11 модульных садов с вводом 1090 мест.

21 января подконтрольный Кремлю глава Симферопольского городского совета Виктор Агеев заявил, что в 2017 году в Симферополе планируют построить 18 детских садов.

Проблему очередей в детские сады отметила российский омбудсмен Татьяна Москалькова во время своего визита в аннексированный Крым в начале мая прошлого года.

Увеличение очередей в детсады в Крыму увязывают с массовыми командировками чиновников из России на руководящие должности.