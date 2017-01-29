В Феодосии в честь Дня рождения Айвазовского планируют выстроить на рейде российские корабли

В День рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского в Феодосии на рейде выстроят корабли Черноморского флота России. Об этом заявил подконтрольный Кремлю начальник отдела администрации Феодосии по вопросам культуры Альберт Доржеев, сообщает Крымский туристический портал

«День рождения Айвозовского и день города в Феодосии в этом году совпали. Непосредственно 29 июля впервые на день рождения Айвазовского корабли Черноморского флота выстроятся на рейде Феодосии, как когда-то было при его жизни», – заявил Доржеев.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».