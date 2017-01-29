Писателя и поэта Александра Олеся перезахоронили в Киеве

В Киеве перезахоронили останки писателя и поэта Александра Олеся (Кандыбы) и его жены Веры.

Их похоронили на Лукьяновском кладбище и этим положили начало Аллее почетных перезахоронений.

Перед этим прощание с Олесем и женой произошло во Владимирском соборе.

На панихиде присутствовал, среди других политических, общественных и культурных деятелей, президент Украины Петр Порошенко, который, по сообщению его пресс-службы, сказал: «В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели – не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям».

Украинский писатель, поэт, драматург Александр Олесь, настоящая фамилия Кандыба (1878-1944), долгое время жил и работал за рубежом. Он умер в столице Чехии Праге, где и был похоронен. 3 января 2017 года останки писателя и его жены были эксгумированы из-за особенностей чешского законодательства: за место захоронения умершего нужно платить ренту, и семья мужчины, который это делал (и тем самым получил на могилу право собственности), решила после смерти похоронить его на том месте. Поэтому потомки поэта выразили желание перезахоронить Александра Олеся в Киеве.