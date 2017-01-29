Геращенко раскритиковала мир за «разрешение» Кремлю использовать заложников «как элемент торга»

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, уполномоченная Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко раскритиковала то, что, по ее словам, «мир позволяет Кремлю, более двух лет незаконно удерживать украинцев, использовать заложников как элемент торга».



Как написала она в Фейсбуке, «в этом контексте очень важна солидарная позиция стран ЕС, уже высказанная лидерами Германии, Франции, Великобритании, санкции должны продолжаться до полного выполнения минских соглашений, то есть до возвращения Украиной контроля над границей, а вопросы безопасности и гуманитарные вопросы должны быть первоочередными».

По мнению Геращенко, Россия и подконтрольные ей «марионеточные руководители» сепаратистских группировок на Донбассе заблокировали выполнения минских соглашений, в частности, «потому, что Россия не собирается пока выходить из Донбасса (но цель Москвы – это не покорение шахтерского края, а вся Украина), и потому Кремль откровенно ждал, что новая администрация в США может быть более лояльной, а еще Кремль ожидает, что 2017-й принесет более лояльные правительства в ряде европейских стран».

«Именно поэтому с сентября фактически заблокирован вопрос освобождения заложников. Для Москвы это козырь в торгах за снятие санкций. Речь идет и о политзаключенных в России, и о заложниках на оккупированных территориях», – считает Геращенко.

По данным Службы безопасности Украины по состоянию на 23 января, в плену боевиков находились 110 украинских заложников. Кроме того, еще многих украинцев незаконно, как отмечает Киев, удерживают за решеткой в России (таких, по данным министерства иностранных дел Украины, по состоянию на конец прошлого года было не менее 17). Также в аннексированном Крыму – как подследственных, подсудимых или уже осужденных в различных уголовных делах по обвинению, которые украинские власти считают надуманными или сфабрикованными.