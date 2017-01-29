«Крымавтотранс» планирует организовать кассы и автобусную стоянку на админгранице

Предприятия «Крымавтотранс» рассматривает возможность размещения стоянки рейсовых автобусов с кассовыми пунктами в районе пунктов пропуска «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Была организована рабочая поездка руководителя ГУП «Крымавтотранс» Игоря Коробчука и заместителя директора по безопасности Сергея Шаншина. Для осмотра возможного места размещения кассовых пунктов и стоянки рейсовых автобусов были посещены пункты пропуска «Джанкой», «Перекоп» и «Армянск», – рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что во время встречи был согласован порядок взаимодействия с муниципальными образованиями и определены необходимые меры для организации инфраструктуры.

После аннексии Россией Крыма в 2014 году между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».