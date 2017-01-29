В России заявили о ликвидации троих подозреваемых в терроризме на Северном Кавказе

В России силовики заявили ликвидации троих человек, подозреваемых в причастности к совершению преступлений террористической направленности, в городе Хасавюрте в республике Дагестане на Северном Кавказе.

Сообщается, что спецоперацию провел спецназ Федеральной службы безопасности России, окружив частный дом, где скрывались подозреваемые, а затем начал штурм помещения, когда те отказались сдаваться и начали стрелять.

Среди силовиков и гражданского населения пострадавших нет, заявили силовики.



Для операции в Хасавюрте вводили так называемый режим контртеррористической операции, после штурма его отменили.



Дагестан стал в последнее время эпицентром боевых действий со стороны исламистов, стремящихся создать на Северном Кавказе и в других регионах России исламистское государство или и поклялись в преданности экстремистской группировке «Исламское государство», что хочет установить такой «халифат» на большинстве территории мира.