«Крымская солидарность» призывает российские власти прислушаться к общественности

На десятой ежемесячной встречи общественного объединения «Крымская солидарность» 28 января участники призвали российских властей прислушаться к обращениям общественности, в частности, обратить их внимание на условия содержания крымских политузников.

«На нашей очередной встрече были подняты первостепенные проблемы семей политзаключенных, а также проблемы самих заключенных, находящихся в СИЗО. К сожалению, по прошествии всего времени нахождения в СИЗО, ситуация политзаключенных никак не изменилась. не улучшились ни условия содержания, ни способы лечения. Есть некоторые сложности с передачей в СИЗО, у них там очень часто меняются правила, если в прошлом месяце что-то из продуктов отправить можно было, на следующий уже не принимают», – сообщила Крым.Реалии участница встречи Гульсум Алиева.

Обеспокоенность у участников объединения вызывают возникновение проблем у самих родственников задержанных.

«Проблемы семей тоже не поубавились. Многие столкнулись с бумажными делами. Кто-то не может получить разрешение на право собственности, кто-то на переоформление домов или участков. Все упирается в то, что на просьбы о разрешении этих дел, близкие должны получить сначала разрешение от следователей, а это порой нелегко. Естественно все это требует и юридической помощи», – отметила Алиева.

Особую тревогу в объединении «Крымская солидарность» вызывал арест адвоката Эмиля Курбединова.

«Семьи политузников очень встревожены последними арестами – нашего адвоката Эмиля Курбединова, и нашего брата по вере и друга Сейрана Салиева. Действия силовых структур непредсказуемы, но мы все же надеемся на то, что на этот раз все обойдется и все будут отпущены из-под стражи», – прокомментировала ситуацию активистка.

9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранительными органами в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.