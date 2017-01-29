Трамп включил Стива Бэннона в Совет нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп провел перестановки в составе Совета национальной безопасности (СНБ) и включил в его состав своего главного стратега Стива Бэннона.

В соответствии с указом, подписанным 28 января, Бэннон станет регулярным участником обсуждений вопросов национальной безопасности. Директор национальной разведки и председатель Объединенного комитета начальников штабов будут присутствовать на заседаниях только тогда, когда будут подниматься темы, имеющие отношение к их «обязанностями и опыту».

В предыдущих администрациях Директор разведки и высшее военное должностное лицо присутствовали на всех заседаниях комитета, который занимается вопросами политики, затрагивающих национальную безопасность.

Совет национальной безопасности консультирует президента США по вопросам национальной безопасности и иностранных дел.

«Угрозы безопасности, стоящие перед Соединенными Штатами в 21 веке, выходят за международные границы. Соответственно, структуры и процессы для решения этих проблем в составе правительства США должны оставаться столь же адаптирующимися и преобразующимися», – говорится в указе.

Трамп также ввел пожизненный запрет на должностных лиц администрации, лоббирующих интересы иностранных правительств и пятилетний запрет на внутреннее лоббирование.