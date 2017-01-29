В Евпатории подписали соглашение о сотрудничестве с дагестанским Хасавюртом

Подконтрольная Кремлю глава администрации Евпатории Олеся Харитоненко и глава дагестанского Хасавюрта Зайнудин Окмазов подписали соглашение о сотрудничестве двух городов.

«Основной целью соглашения является поддержка и расширение экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Руководители муниципалитетов планируют развитие деловых отношений в сфере промышленности, строительства, транспорта, коммуникаций, науки и техники.Всего документ предусматривает более 20 пунктов, в которых подробно описывается порядок и форма сотрудничества», – говорится в сообщении пресс-службы администрации Евпатории.

По словам начальника инвестиционного отдела администрации города Хасавюрт Гасана Нуцулханова, данное соглашение послужит мощным толчком для развития двухсторонних отношений.

«Мы будем стараться активно наращивать сотрудничество, как в инвестиционном направлении, так и в сфере организации отдыха учащихся и студентов учебных заведений. Мы всесторонне будет способствовать взаимному развитию различных видов туризма», – подчеркнул Нуцулханов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».