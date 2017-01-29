США сообщили о спецоперации против «Аль-Каиды» в Йемене

Военные США сообщили, что осуществили спецоперацию против боевиков исламистской сети «Аль-Каида» в Йемене и ликвидировали 14 из них.

Согласно информации, в ходе рейда, проведенного ранее в воскресенье, также погиб один американский спецназовец и трое были ранены. Это первый известный случай гибели силовика США в бою со времени прихода к власти президента Дональда Трампа 20 января.

Кроме того, сообщили военные, захваченная в ходе рейда информация, скорее всего, раскроет данные о планировании будущих покушений исламистов.

Ранее в воскресенье в Йемене средства массовой информации цитировали слова неназванных йеменских чиновников о том, что в операции в провинции Аль-Бейда участвовали несколько вертолетов. Согласно сообщениям, в схватке в районе Яклапогибли трое видных деятелей «Аль-Каиды»:всего до 41 боевика, а также 16 гражданских лиц.



Других данных об этой спецоперации пока нет.



США уже длительное время осуществляют удары по объектам местного отделения «Аль-Каиды» и родственных им группировок в Йемене.

Исламистская группировка «Аль-Каида» на Аравийском полуострове», которая действует в Йемене уже длительное время и контролирует некоторые, в основном пустынные, части страны, пытается воспользоваться гражданской войной в стране, чтобы усилить свое влияние. Небольшие подконтрольные «Аль-Каиде» территории Йемена в провинциях Аль-Бейда и соседних Зинджибар и Лахидж расположены ближе к западной плотно населенной части страны, где идет война между силами правительства, их союзниками и силами повстанцев движения Хути.