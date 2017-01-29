Заксобрание Севастополя подписало соглашение о сотрудничестве с Крымской епархией

В Москве в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений представители подконтрольного Кремлю Законодательного собрания Севастополя, Симферопольской и Крымской епархии подписали соглашение о сотрудничестве в деле духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

«Соглашение будет способствовать укреплению духовно-нравственных основ общества путем гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, сохранению семейных, общественных, гражданских, культурных и патриотических ценностей, пропаганде здорового образа жизни, приобщению общества к культурному наследию и православной культуре, развитию научных исследований в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, социальному развитию и социальных отношений в обществе», – сказала председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева.

Накануне Московский патриархат в лице протоиерея Сергия Халюты выдвинул претензии на 24 объекта музея-заповедника «Херсонес Таврический». По словам директора «Херсонеса» Светланы Мельниковой, передача в пользование церкви объектов заповедника «нанесет ему большой вред».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».