К расчистке снега в Ялте привлекли частных предпринимателей – СМИ

К расчитстке снега в Ялте после аномального снегопада привлекли частных предпринимателей. Об этом заявил подконтрольный Кремлю глава администрации города Андрей Ростенко, сообщают РИА Новости Крым.

По его словам, на призыв городских властей отозвались не все. Ростенко пообещал проанализировать ситуацию и назвать имена тех, кто отказал в помощи городу в сложный период.

Глава администрации заявил, что по состоянию на 29 января ситуация в Ялте стабилизировалась, коммунальные службы работают в дежурном режиме.

«Все коммунальные службы: муниципальные и государственные работают в дежурном режиме. До 13 единиц техники только муниципальной и государственной собственности, Алушта оказала помощь. Стабилизировалась ситуация, основные все дорожные артерии очищены. Сейчас уже и реагенты применяются. Мы справимся с этой ситуацией. Чтобы как можно быстрее очистить максимальное количество трасс, особенно доступность социальных объектов, решили привлечь технику (трактора, погрузчики, грейдеры) частных фирм – физических и юридических лиц», – рассказал он.

Накануне в Ялте сильный снегопад привел к пробкам и ДТП на автодорогах. На протяжении суток 13 единиц техники выехало на дороги расчищать снег.

В тоже время в крымском гидрометцентре заявили, что в Ялте 27 января за сутки выпала треть месячной нормы осадков.