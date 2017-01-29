СМИ: в порту Севастополя обнаружили муляж взрывного устройства

В порту Севастополя 29 января обнаружили муляж взрывного устройства, в акватории был введен режим чрезвычайного положения. Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник пресс-службы Северо-Кавказского округа Росгвардии Александр Локтев.

«Был обнаружен муляж взрывного устройства. Были задействованы подразделения Росгвардии и ОМОН. Все обстоятельства уточняются», – сказал Локтев.

В настоящее время оцепление с места чрезвычайного положения снято. Движение катеров через Севастопольскую бухту на северную сторону, которое перекрывалось на время проведения операции, восстановлено.