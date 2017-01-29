Предпринимателя в Армянске оштрафовали за высокие цены на товары

Согласно постановлению подконтрольного Кремлю комитета цен и тарифов Крыма, в Армянске оштрафовали предпринимателя на 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что в магазине ООО «Сварог» реализуются продукты детского питания по ценам, которые установлены с завышением предельного размера розничной надбавки к цене закупки на 45-50%. По результатам проверки, прокурор города возбудил в отношении директора общества дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.6 КоАП России (нарушение порядка ценообразования)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что настоящее время все нарушения устранены.