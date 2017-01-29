В понедельник адвокатам Януковича сообщат о завершении расследования по делу о госизмене – прокурор

Органы Генеральной прокуратуры Украины 30 января сообщат адвокатам экс-президента Виктора Януковича о завершении расследования по делу о государственной измене. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сказал прокурор отдела Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.



«Завтра в 15 часов мы сообщаем стороне защиты подозреваемого Януковича, что заканчиваем специальное досудебное расследование по делу, и мы открываем все материалы, все доказательства, которые были собраны во время специального предварительного расследования», – заявил Кравченко.



Прокурор сообщил, что адвокатам Януковича дадут минимум неделю для ознакомления с материалами дела.

«Мы планируем, что защита не будет затягивать время для процесса ознакомления. Считаем, что за неделю они имеют право ознакомиться, если им нужно будет больше времени, они смогут ознакомиться в течениие разумных сроков. Всего по делу до 15 томов», – сказал Кравченко.



«После предоставления нам разрешения на осуществление специального предварительного расследования, мы вправе осуществлять и заканчивать досудебное расследование без участия подозреваемого и направлять обвинительный акт в суд. Если это произойдет (Янукович завтра придет в суд – КР), он будет задержан в соответствии с постановлением следственного судьи Печерского районного суда и доставлен в суд», – сообщил прокурор.



В то же время в эфире телеканала адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что в случае гарантирования личной безопасности и расследования дела о покушении на убийство Януковича, экс-президент готов прибыть в Украину для участия в суде. Сердюк подтвердил, что защита получила вызов в понедельник в прокуратуру.

«По этому поводу лично Виктор Янукович подписал открытое обращение в ГПУ, которое завтра будет подано и обнародован для общества», – сообщил адвокат.



27 января Генеральная прокуратура сообщила, что вызывает бывшего президента Украины Виктора Януковича на 15:00 30 января для открытия материалов уголовного производства. Генпрокурор Юрий Луценко подписал сообщение об изменении подозрения Януковичу, теперь экс-президента подозревают в государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории Украины, а также пособничестве в ведении агрессивной войны.



20 января Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное досудебное расследование Януковича.



В конце ноября 2016 Янукович как свидетель давал показания в формате видеосвязи по делу о пяти бойцах расформированного спецподразделения «Беркут». Тогда генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил текст подозрения.

Впоследствии в ГПУ уточнили, что Виктор Янукович официально подозреваемым в государственной измене от 28 ноября прошлого года. Защита Януковича заявляет, что 28 ноября подозрение была объявлена с нарушением законодательства.



Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности, превышение им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти 2010 года. Ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.



Янукович сбежал из Украины в феврале 2014 после массовых расстрелов участников протестов на площади Независимости в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России.