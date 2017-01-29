В Ялте на миллион рублей оштрафовали предприятие «за коррупционную деятельность»

Подконтрольный Кремлю Ялтинский городской суд признал виновным предприятие «за совершение коррупционной деятельности» и присудил штраф в размере 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что генеральный директор и администратор общества предложили работнику правоохранительного органа предметы компьютерной, бытовой техники или мебели на выбор за ненаправление в ФМС материалов о нарушении миграционного законодательства в виде незаконного привлечения к трудовой деятельности иностранного гражданина. Сотрудник правоохранительного органа от данного предложения отказался. В отношении ООО «Трэ Джойе» прокурор города возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП России (незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в настоящее время штраф уплачен в добровольном порядке.