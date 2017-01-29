Из-за мороза в Керчи не смогли разровнять дорогу

В Керчи из-за промерзлого грунта не смогли приступить к выравниваю дороги по улице Нижнесадовая. Об этом на своей странице в Facebook написал подконтрольный Кремлю глава администрации города Владимир Подлипенцев.

«На место приехал грейдер, но к работам приступить не смог из-за того, что промерз грунт. Когда позволят погодные условия, техника вновь зайдет на этот участок, чтобы выполнить запланированные работы», – написал Подлипенцев.

Как сообщает новостной портал «kerch.fm», накануне местные жители обратились в приемную к председателю Госсовета аннексированного Крыма Владимиру Константинову с жалобой на бездействие депутатов и администрации Керчи на проблемы поселка. После чего, администрация пообещала разровнять дорогу и засыпать ямы.