Великобритания намерена отправить боевой корабль в Черное море

Великобритания намерена направить эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond в акваторию Черного моря для выполнения оперативной задачи в этом регионе, сообщает Daily Mail.



По данным издания, вооруженный зенитно-ракетными комплексом корабль «возглавит тактическую группу НАТО, чтобы помочь защитить 650 британских военнослужащих, принимающих участие в секретных учениях в Украине».

«Великобритания усиливает свою позицию на мировой арене и твердо поддерживает наших украинских друзей. Соединенное Королевство отправляет ясное послание, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины», – сказал в интервью изданию британский министр обороны Майкл Фэллон.

Как ранее информировало министерство обороны Украины, Diamond зайдет в порт Одессы.

Осенью прошлого года Верховная Рада ратифицировала меморандум между правительствами Украины и Великобритании о сотрудничестве в сфере обороны. Документ предполагает возможность проведения совместных военных учений, консультации и обмен опытом в военной сфере, подготовку военнослужащих, а также обмен визитами военных кораблей двух стран.