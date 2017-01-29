Известный иранский режиссер Асгар Фархади, чья лента «Коммивояжер» претендует на премию «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке», заявил, что будет бойкотировать церемонию вручения наград Американской киноакадемией из-за новых иммиграционных ограничений в США. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на заявление режиссера от 29 января.



В заявлении Фархади отметил, что планировал принять участие в церемонии, но «возможность такого присутствия при условиях и исключениях» для него неприемлема, даже если ему лично сделают исключение для осуществления поездки.



Заявление режиссера стала следующим после того, как исполнительница главной роли в фильме «Коммивояжер» Таранех Алидусти также заявила на прошлой неделе, что пропустит церемонию, назвав такие ограничения на поездки для иностранцев «расистскими».



Вручение премии «Оскар» запланировано на 26 февраля, как раз во время 90-дневного срока, в течение которого запрещено въезжать в США мусульманам-гражданам Ирана, Сирии, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена, включая владельцев «грин-карт».