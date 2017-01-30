Летом в Феодосии планируют проведение пивного фестиваля

В Феодосии планируют проведение пивного фестиваля в июне. Об этом сообщает Туристический портал Крыма со ссылкой на подконтрольного Кремлю начальника феодосийского отдела по вопросам культуры Альберта Доржеева.

По его словам, с инициативой провести пивной праздник выступили организаторы фестиваля напитков на озере Белокуриха (Алтай).

«У них готовая модель работы с продажей на розлив, опыт успешного проведения и шоу-программа. Они уже были в Крыму, посмотрели уровень развлекательных программ и приняли решение сделать в Феодосии базу и еженедельно в сезон устраивать перфомансы на набережной», – сказал Доржеев.

В сообщении также отмечается, что участие в фестивале примут крымские производители пивобезалкогольных напитков, а также все желающие из Краснодарского края.