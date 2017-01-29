Бенуа Амон побеждает во втором туре «праймериз» социалистов во Франции

Бывший министр образования Франции Бенуа Амон побеждает на «праймериз» Социалистической партии 29 января, преодолев своего соперника экс-премьера Манюэль Вальса. Согласно обработанных более половины бюллетеней, Амон набрал 58 процентов голосов избирателей.



Амон выступает перед избирателями с рядом социальных инициатив, в частности по безусловному базовому дохода для всех французов в возрасте от 18 лет.



По результатам соцопросов, кандидат в президенты Франции от социалистов может завоевать на выборах президента весной лишь пятое место, значительно уступив лидерам президентской гонки – представительницы крайне правых Марин Ле Пен и лидеру консерваторов Франсуа Фийон, а также независимому центристу Эмманюэлю Макрону и крайнему левому кандидату Жан-Люку Меленшону.