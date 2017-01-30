Ялтинскую киностудию намерены передать в федеральную собственность России – СМИ

Российские власти Крыма не исключают возможность передачи в федеральную собственность Ялтинской киностудии, которая была национализирована в 2014 году. Об этом рассказала министр культуры полуострова Арина Новосельская, сообщают Новости Крыма.

«Ялтинская киностудия, скорее всего, будет передана на федеральный уровень, где к ней будет применена программа развития Фонда Кино и департамента по развитию кино», – сказала министр.

По ее словам, передача киностудии в федеральную собственность позволит решить вопрос с дальнейшим финансированием объекта.

«Развитие киностудии – это огромные вложения, республике (Крыму – КР) не потянуть. В нынешнем году реконструкции Ялтинской киностудии не будет», – отметила Новосельская.

2 сентября 2014 года российский парламент Крыма одобрил постановление о выкупе Ялтинской киностудии в собственность полуострова за 1,3 млн гривен (примерно 3,7 млн рублей по текущему курсу). Российские власти Крыма закрепили имущество Ялтинской киностудии за подконтрольным Кремлю Министерством культуры полуострова.

10 сентября 2014 года российский парламент Крыма отменил решение 15-летней давности об акционировании и продаже контрольного пакета акций Ялтинской киностудии, тем самым вернув ее в госсобственность. Владелец студии Сергей Аршинов назвал действия властей незаконными и сообщил о намерении оспорить их в суде. В августе 2016 года Верховный Суд России оставил в силе решение о «национализации» киностудии.