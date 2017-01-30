Радио Крым.Реалии: «Жаркий» бизнес-климат Крыма

В утреннем эфире Радио Крым.Реалии говорят о бизнес-климате в Крыму. Подконтрольные России власти полуострова сообщают о соглашениях с российскими инвесторами на постройку новых предприятий в Крыму, развитие туристической инфраструктуры, а также на внедрение энергосберегающих проектов. В это же время, один из самых известных бизнесменов Крыма Олег Зубков заявляет о планах переехать в Турцию, под Симферополем сообщают о рейдерском захвате комбикормового завода, а в Севастополе известный ресторан «Остров» был заблокирован отрядом «Беркута». Что происходит с бизнес-средой Крыма? Почему успешные крымские проекты оказываются на грани закрытия? Что ждет новые российские проекты на полуострове?

На эти вопросы нам ответят управляющий партнер компании «Management Development Group Inc» Дмитрий Потапенко, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков, а также экс-депутат городского Совета Севастополя, первый заместитель главы Херсонского облсовета Василий Зеленчук. Ведущий – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.