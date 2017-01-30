Десятки тысяч людей вышли на улицы городов в США против иммиграционных ограничений

Десятки тысяч людей вышли 29 января на улицы более 15 американских городов, выступая против новых иммиграционных ограничений, введенных президентом Дональдом Трампом.

Демонстранты собрались в Бэттери-парке в Нью-Йорке, чтобы осудить указ об ограничении на въезд в США мигрантов и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер, выступая перед активистами, назвал указ «неамериканским».

«То, о чем мы здесь говорим, является вопросом жизни и смерти для многих людей», – сказал Шумер.

Более 10 человек пришли в центр Бостона с протестами.

Тысячи недовольных иммиграционными ограничениями собрались у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: «Позвольте им въехать», некоторые выкрикивали: «Мы все – мусульмане».

Люди в американской столице прошли маршем в отель Трампа, расположенный в нескольких кварталах от Капитолия.

Митинги также запланированы и в других американских городах, в том числе Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе.

Сообщается, что новые иммиграционные ограничения уже привели к задержанию или депортации сотен людей, которые прибывают в аэропорты США.

Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на необходимость защищать США от «иностранных террористов», подписал в пятницу ряд указов об ограничениях на иммиграцию. В частности, мусульмане-граждане Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена на 90 дней теряют право въезда в США, и даже те из них, кто имеет «грин-карты».

Кроме этого, Трамп на 4 месяца прекратил действие американской программы принятия беженцев и из других стран, кроме упомянутых семи, и вдвое, до 50000, сократил число беженцев, которых США примут в этом году по всему миру.

Эти решения вызвали резкую критику не только правозащитников и гражданских активистов, но и правительств стран-союзниц США в Европе, не говоря о странах, которых касаются ограничения.