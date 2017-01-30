Жертвами стрельбы в мечети Квебека стали по меньшей мере четверо людей

Полиция в канадском городе Квебек сообщила о стрельбе и жертвах в местной мечети во время молитвы, но точного числа погибших не называет. По данным правоохранителей, двое человек были задержаны в результате инцидента, произошедшего 29 января.

В руководстве мечети заявили о пяти погибших. Средства массовой информации подтверждают гибель по меньшей мере четырех человек.

Один из свидетелей сообщил агентству Reuters, что трое боевиков обстреляли около 40 человек, которые находились в Исламском культурном центре города Квебек.

Президент мечети Мохамед Янгу, который отсутствовал на месте во время стрельбы, назвал действия нападающих варварством.