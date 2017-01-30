Российские адвокаты опубликовали открытое письмо в связи с арестом Курбединова

«Медиазона» опубликовала открытое письмо российских адвокатов о ситуации в аннексированном Крыму после ареста на 10 суток их коллеги Эмиля Курбединова.

В письме адвокаты обращаются к Федеральной палате адвокатов Российской Федерации с просьбой предпринять необходимые меры по защите Курбединова и не допустить его сугубо политического преследования.

«Не вызывает сомнений, что одновременный арест адвоката за размещение видеоролика в соцсети и обыски у него в офисе и квартире носят спланированный и политический характер с целью запугивания, поиска компрометирующих материалов и устранения его от выполнения профессионального долга», – говорится в письме.

Кроме этого, выражается недоумение позицией Адвокатской палаты Крыма, назвавшей преследование своего адвоката «законным».

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.