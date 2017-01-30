В Киеве пройдет акция в поддержку Курбединова

Во вторник, 31 января, в Киеве пройдет акция в поддержку задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова под названием «Беззащитные защитники». В акции примут участие общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИД Украины, сообщают организаторы в Фейсбуке.

«Используя визуальные образы, организаторы акции подчеркнут, что арест Эмиля Курбединова на временно оккупированной территории – значит не только незаконное преследование самого адвоката (что, помимо прочего, является нарушением ст. 70 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны), но и лишает права на защиту его многочисленных клиентов», – говорится в сообщении.

Организаторами акции являются организации «Крым SOS», Медийная инициатива за права человека, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Центр гражданских свобод/Евромайдан SOS, Центр информации о правах человека.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.