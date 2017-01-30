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Новости

Премьер Канады назвал терактом нападение на мечеть в Квебеке

Автомобиль скорой помощи на месте нападения в Квебеке, Канада, 29 января 2017 года

Автомобиль скорой помощи на месте нападения в Квебеке, Канада, 29 января 2017 года

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал террористической атакой нападение на мечеть в городе Квебек. От имени всех канадцев глава правительства выразил глубокие соболезнования родным и близким всех, кто погиб и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

«Канадцы-мусульмане являются важной частью нашей национальной ткани, и этим бессмысленным актам не место в наших общинах, городах и стране. Канадские правоохранительные органы будут защищать права всех канадцев и приложат все усилия, чтобы задержать исполнителей этого акта и всех актов нетерпимости», – указал Трюдо.

Полиция Квебека сообщила, что число погибших в результате нападения 29 января увеличилось до шести, еще восемь человек были ранены. Были задержаны двое подозреваемых, добавили правоохранители, но не стали приводить других деталей, говоря, что расследование только началось.

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