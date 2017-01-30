В Севастополе на мероприятии памяти жертв Холокоста говорили о возрождении антисемитизма в мире

В Севастополе в воскресенье, 29 января, еврейская община города провела концерт-реквием в память жертв Холокоста. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как сообщается, во время выступления участники концерта выразили обеспокоенность тем, что «в мире снова поднимает голову антисемитизм и сеется вражда между народами». Организаторы зачитали отрывок из выступления президента России Владимира Путина, в котором говорилось о недопустимости разжигания межнациональной розни и «русофобских настроений».

Также на памятном мероприятии выступил севастопольский еврейский писатель и журналист Борис Гельман. Он рассказал об истории массовых расстрелов евреев в городе во время Второй мировой войны. По историческим данным, в июле 1942 года гитлеровцы расстреляли более 4 тысяч севастопольских евреев. Их обманом собрали на спортивном стадионе в центре города. Сейчас на этом месте находится рынок, рассказал он.

На мероприятии своими воспоминаниями поделился также бывший малолетний узник концлагеря, еврей по национальности.

Как сообщается, в память о погибших зажгли поминальные свечи, а хор общины исполнил национальные вокальные произведения.

Международный день памяти жертв Холокоста был учрежден в 2005 году Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Ее инициировали Австралия, Израиль, Канада, Россия, США и Украина. Резолюция направлена против попыток отрицания Холокоста как исторического события и осуждает любые проявления религиозной нетерпимости.

27 января 1945 года были освобождены узники концлагеря Освенцим (Аушвиц). Современные историки оценивают число жертв Холокоста в шесть миллионов человек.