Поклонская просит проверить фильм «Матильда»

Депутат Госдумы России и экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская не согласна с итогами проверки прокуратуры Санкт-Петербурга трейлера фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда» и просит Генеральную прокуратуру России проверить сценарий и финансирование фильма.

«С таким ответом прокуратуры Санкт-Петербурга я не согласна. Проверка не коснулась содержания самого фильма. Именно поэтому мной и были направлены запросы о дополнительных проверках», – сообщила Поклонская в комментарии РИА Крым.

По словам экс-прокурора Крыма, запрос о проверке был также направлен в министерство культуры России.

«Прошу организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария фильма «Матильда» (не дожидаясь массовой премьеры фильма) А также прошу провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание указанного фильма», – говорится в запросе на имя генпрокурора России Юрия Чайки.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская попросила проверить фильм российского режиссера Алексея Учителя «Матильда» на предмет «оскорбления чувств православных».