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Верховный суд Крыма рассмотрит жалобу адвоката Полозова

Николай Полозов

Николай Полозов

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Верховный суд аннексированного Крыма рассмотрит апелляционную жалобу российского адвоката Николая Полозова. Заседание состоится 14 февраля, сообщил сам адвокат в Фейсбуке.

«Известили о дате апелляции на решение Киевского райсуда Симферополя, разрешившего меня допросить (из серии «лучше поздно, чем никогда»)», – отметил он, добавив к сообщению фото документа.

Полозов также проинформировал, что направил в Киевский районный суд Симферополя жалобу на «незаконные действия следователя ФСБ», а также заявление в адрес российского омбудсмена Татьяны Москальковой.

27 января Полозов подал заявления «по факту незаконных действий российского ФСБ» в Федеральную палату адвокатов (ФПА) и Адвокатскую палату Москвы.

Шестеро сотрудников ФСБ России 25 января задержали Полозова возле гостиницы в Симферополе на улице Серова и увезли его на допрос. Сам адвокат квалифицирует задержание, как похищение и призывает адвокатское сообщество отреагировать на подобные действия.

В отношении адвоката Николая Полозова в Крыму 20 декабря возобновили уголовное дело. Основной целью таких действий российской правоохранительной системы в Крыму правозащитники считают желание отстранить Полозова от защиты в «деле Ильми Умерова».

После аннексии Крыма Россией, крымские татары не признали российскую власть на территории полуострова, что вызвало существенное давление со стороны нынешних властей Крыма и российских силовых ведомств. Мировое сообщество выступает в защиту прав человека в Крыму, от России требуют обеспечения прав и свобод на территории полуострова.

В Крыму продолжается ряд судебных разбирательств, проходят обыски в домах и задержания представителей крымскотатарского народа. Такие действия российских властей в Крыму правозащитники называют «политически мотивированными».

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