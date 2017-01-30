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Крымчанка прошла отбор украинского вокального шоу «Голос страны»

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Жительница Симферополя Наиле Ибраимова прошла отбор вокального телевизионного шоу «Голос страны», исполнив песню «7 Nation Army» на этапе слепых прослушиваний.

К 21-летней крымчанке повернулись все четыре тренера, первые из которых музыкант Алексей Потапенко и победительница «Евровидения-2016», певица крымскотатарского происхождения Джамала.

В конце выступления по просьбе одного из членов жюри Сергея Бабкина, девушка исполнила на крымскотатарском языке куплет народной песни «Бизим тараф» и передала привет родителям, которые проживают в Черноморском.

«Я очень надеюсь, что мое выступление объединит всю мою семью и все у нас будет как раньше», – сказала девушка.

Тренером Наиле Ибраимова выбрала Джамалу.

Певица из Крыма Джамала победила на песенном конкурсе «Евровидение-2016», финал которого состоялся в столице Швеции Стокгольме в ночь на 15 мая. Крымчанка выступила с песней «1944», рассказывающей о депортации крымских татар. По правилам конкурса, теперь Украина будет принимать конкурс «Евровидение» на своей территории в 2017 году. Конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве.

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