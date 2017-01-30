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Прокуратура квалифицирует обстрел Авдеевки 29 января как теракт

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Прокуратура Донецкой области квалифицировала как теракт обстрел Авдеевки, во время которого 29 января были ранены местные жители. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ведомстве указали, что в результате обстрела ранены трое мирных жителей 1976, 1959 и 1991 года рождения.

«Террористы «ДНР» нанесли целенаправленный огневой удар по жилым кварталам Авдеевки, имея достоверную информацию о том, что в этом районе находятся гражданские лица», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и предварительно квалифицированы по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Штаб украинской военной операции на Донбассе в утреннем возведении 30 января заявил, что в районе Авдеевки сепаратисты дважды штурмовали позиции украинских военных, понесли потери и отступили.

В группировке «ДНР» утверждают, что украинские военные пытались атаковать позиции боевиков в районе Авдеевки, были отвергнуты и открыли огонь из крупнокалиберной артиллерии.

Участники Трехсторонней контактной группы неоднократно объявляли режим прекращения огня на Донбассе, но каждый раз обстрелы так и не прекращались полностью и впоследствии возобновлялись. Стороны обвиняют в этих нарушениях и провокациях друг друга и отрицают свою вину.

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