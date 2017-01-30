В Крыму продлили арест экс-начальнику алуштинского управления капстроительства

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства (УКС) Алуштинской администрации Александру Молокову. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на представителя российской прокуратуры Алушты.

По данным прокуратуры, Александр Молоков обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом в значительном размере, ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

«Постановление суда вынесено законно, оснований для его отмены не имеется», – сообщили в прокуратуре.

Александр Молоков фигурирует в уголовном деле о незаконном расходовании 20 млн рублей на строительство модульного детского сада «Солнышко». В рамках расследования данного уголовного дела он был задержан российскими сотрудниками управления Федеральной службы безопасности по Крыму. Также Молоков обвиняется в самостоятельном определении участка и застройщика для строительства многоквартирного дома, что по мнению Надзорного ведомства, привело к срыву выполнения региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории Крыма».