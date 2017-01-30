Украина поддерживает Канаду в борьбе с терроризмом, заявил министр иностранных дел Павел Климкин, реагируя на сообщение о нападении на мечеть в канадском Квебеке.

«Решительно осуждаем смертельный приступ в Квебеке. Мои мысли с жертвами, мы поддерживаем народ Канады в борьбе с терроризмом», – написал Климкин в Twitter.

Полиция Квебека сообщила, что в результате нападения на мечеть в Квебеке 29 января погибли шесть человек, еще восемь – ранены. Были задержаны двое подозреваемых, добавили правоохранители, но не стали приводить других деталей, говоря, что расследование только началось.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал нападение террористической атакой.