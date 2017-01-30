В Крыму утвердили программу по борьбе с мусором на 2017-2021 годы

Подконтрольные Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

«Утвердить прилагаемую государственную программу РК в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 2017-2021 годы», – говорится в постановлении российского правительства Крыма от 27 января.

Российскому министерству финансов Крыма поручено предусматривать необходимые бюджетные ассигнования для реализации мероприятий, предусмотренных программой при формировании бюджета.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.

К наиболее угрожающим, в том числе и акватории моря, эксплуатация которых давно должна быть прекращена, Тарасенко отнес полигоны ТБО возле села Лучистое (Большая Алушта) и в поселке Гаспра.