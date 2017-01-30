Столтенберг: НАТО не может признать присоединение Крыма к России

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса (НАТО) Йенс Столтенберг считает, что присоединение аннексированного Крыма к России идет вразрез с ценностями альянса.

Такое мнение Столтенберг выразил в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си, отвечая на просьбу прокомментировать высказывания администрации США о возможности при определенных условиях признания Крыма российским.

«Присоединение Крыма противоречит ценностям НАТО», – ответил генсек.

Официального подтверждения того, что подобные заявления администрации США по Крыму имели место, пока нет.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».