В марте 2017 года начнутся слушания по иску Украины против России в Международном Суде ООН в Гааге. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«В марте начнутся слушания в Международном суде ООН по нашему иску, который мы подали против России, поскольку она последовательно нарушает и Международную конвенцию по запрету финансирования терроризма и Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации», – рассказал Климкин.

МИД Украины 16 января сообщил, что Украина подала иск в Международный суд, высшего судебного органа в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации, а также обратилась в Международный суд с просьбой ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны России в ходе рассмотрения дела по существу.

Украинская сторона утверждает, что Россия нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма «путем предоставления оружия и других видов помощи» боевикам, которые совершили ряд террористических актов на территории Украины.

В МИД также отметили, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, участвуя в кампании дискриминации нерусских общин, живущих в Крыму, в частности, сообществ украинцев и крымских татар.