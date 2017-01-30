Зампред горсовета Феодосии подал в отставку

Заместитель председателя Феодосийского городского совета Сергей Форостян подал в отставку. Об этом зампред сообщил в рамках 68-й сессии городского совета Феодосии, сообщают «Новости Крыма».

По словам Форостяна, решение покинуть свой пост он принял по собственному желанию.

«Два года назад вы поддержали мою кандидатуру на пост заместителя председателя городского совета. Я работал честно и добросовестно. Пришло время уйти по собственному желанию», – обратился он к представителям депутатского корпуса.

Форостян добавил, что он остается депутатом и после отставки хочет сосредоточиться на работе на своем избирательном округе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».