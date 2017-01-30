В России суд объявил о принудительном приводе Навального

Суд российского Кирова удовлетворил ходатайство стороны обвинения о принудительном приводе оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова по делу «Кировлес».

30 января никто из обвиняемых и адвокатов в суд Кирова не прибыл. Как заявила секретарь суда, никаких убедительных документов, объясняющих отсутствие подсудимых и защитников, предоставлено не было.

Следующее заседание по делу «Кировлес» назначено на 1 февраля.

Сам Навальный пока не прокомментировал решение суда о приводе. Ранее он писал о том, что судья намеренно ускоряет процесс, получая соответствующие инструкции в Москве.

В 2013 году Навальный и Офицеров были приговорены к условным срокам. По версии обвинения, они организовали хищение десяти тысяч кубометров леса, что нанесло ущерб бюджету Кировской области в размере 16 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека признал приговор неправосудным. После его отмены в ноябре 2016 года Верховный суд России направил дело на новое рассмотрение. Процесс проходит в Кирове.