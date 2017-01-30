Песков: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин могут встретиться до саммита стран «Группы 20», запланированного на 7-8 июля, предположил представитель Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что во время телефонного разговора 28 января президенты не обсуждали вопрос санкций, введенных США против России, но добавил, что надеется на «оперативную» проработку этого вопроса.

В Кремле вечером, 28 января, назвали телефонный разговор Трампа и Путина таким, который «прошел в позитивном и деловом ключе». По сообщению, речь шла об «актуальных международных проблемах, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейский полуостров».

«Обсуждены также основные аспекты кризиса в Украине. Договорились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям», – говорилось в сообщении.

В Белом доме разговор назвали «существенным началом улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией, которые требуют исправления».