В Севастополе около 60% автодорог находятся в состоянии аварийной ямочности. Об этом на аппаратном совещании в подконтрольном Кремлю правительстве Севастополя сообщил и. о. директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Игорь Титов.

«Что касается текущего состояния автодорог, то аварийная ямочность в настоящее время присутствует на 60% улично-дорожной сети города. Возникает эта проблема в связи с тем, что дороги находятся в ненормативном состоянии. Верхний слой дорог не соответствует стандарту, чаще всего из-за плохого качества щебня», – отметил Титов.

Ранее глава подконтрольной Кремлю администрации Белогорска в Крыму Александр Алексеенко назвал местный климат главной причиной плохого состояния автодорог на полуострове.

Среди множества обещаний, данных крымчанам российскими властями после событий «Крымской весны», приоритетное направление отводилось полному обновлению дорожной сети полуострова. Эти планы впоследствии были внесены в российскую целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года. На их реализацию предусмотрено более 100 миллиардов рублей. Спустя более двух лет множество участков на стратегических автотрассах полуострова остаются нетронутыми, а сроки реализации ключевых проектов переносятся.