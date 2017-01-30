В Amnesty International призвали немедленно освободить Курбединова

Правозащитная организация Amnesty International призвала немедленно освободить адвоката Эмиля Курбединова, которого 26 января в аннексированном Россией Крыму приговорили к 10 суткам административного ареста. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

По мнению правозащитников, Курбединова преследуют исключительно за пользование правом на мирное выражение взглядов для препятствования его адвокатской деятельности. В организации адвоката назвали узником совести.

«Его задержание и приговор является отражением более широкой тенденции притеснений тех, кто противодействует оккупации (в основном, это касается сообщества этнических крымских татар), со стороны российской власти», – отмечают правозащитники.

Во вторник, 31 января, в Киеве пройдет акция в поддержку задержанного в аннексированном Крыму адвоката Эмиля Курбединова под названием «Беззащитные защитники». В акции примут участие общественные организации, представители Меджлиса крымскотатарского народа, адвокаты, активисты, представители международных правозащитных организаций и МИД Украины.

Адвокат Эмиль Курбединов был задержан в Бахчисарае 26 января, когда ехал на обыск к активисту Сейрану Салиеву для оказания юридической помощи. В этот же день Железнодорожный районный суд Симферополя, подконтрольный России, признал его виновным в нарушении статьи 20.3 КоАП России (Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) и арестовал на 10 суток. Поводом для этого стало то, что в 2013 году Курбединов разместил «Вконтакте» перепост про митинг «Хизб ут-Тахрир» в Симферополе.

Курбединов является одним из ведущих крымских адвокатов, специализирующихся на политических делах. Он сам и его коллеги расценивают арест, как грубое препятствование его адвокатской деятельности.