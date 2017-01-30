В Ялте планируют установить памятник американскому президенту

Контролируемые Кремлем власти Ялты планируют установить памятник 32-му президенту США – Франклину Делано Рузвельту, сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Открытие памятника планируется восьмого апреля 2017 года на «празднике улицы», носящей имя президента США.

«Хотелось бы верить, что это станет важным моментом в деле укрепления российско-американских отношений, которые в этом году должны выйти на новый уровень. Да и просто крайне важно отдать дань этому великому президенту, лидеру американского народа, который внес неоценимый вклад в установление мира и укрепление отношений наших двух стран», – поддержал инициативу установки памятника российский глава администрации города Андрей Ростенко.

По словам инициатора установки памятника – директора гостиницы «Бристоль» Вячеслава Курашина, бюст был изготовлен еще в 1960 году севастопольским скульптором Константином Кошкиным. Сначала он долгое время хранился в запасниках Ливадийского дворца, а после 2005 года – в музее гостиницы «Бристоль».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».