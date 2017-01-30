Заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову вручили обновленное обвинительное заключение. Об этом сообщил журналист Радио Свобода.

«Ильми Умерову вручили обновленное обвинительное заключение. Ничего не изменилось. Статья та же, эпизод тот же», – отметил журналист.

Предъявление Умерову обвинения ФСБ России в новой редакции перенесли на понедельник, 30 января

Ранее Умеров сообщал о вызове к следователю ФСБ России 27 января, где ему должны были предъявить «обвинение в новой редакции».

Дочь Ильми Умерова Айше 30 декабря 2016 года сообщила, что ее отца включили в перечень террористов и экстремистов, размещенный на сайте российской Федеральной службы по финансовому мониторингу. Там он числится под номером 5826. Умеров заявил о намерении обжаловать в суде включение его в перечень террористов и экстремистов России.