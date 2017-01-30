Меркель признала, что режим прекращения огня на Донбассе не действует

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что режим прекращения огня на Донбассе не действует, но «нормандский формат» по урегулированию ситуации на востоке Украины является «правильным путем». Об этом она заявила в Берлине во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко

«За последние часы мы вновь узнали, что «режим прекращения огня» фактически перестал действовать, вновь гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство», – отметила Меркель.

По ее словам, «нормандский формат» – это правильный путь урегулирования ситуации на Донбассе.

«Мы будем его придерживаться «нормандского формата», несмотря на препятствия, которые существуют, чтобы достичь мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой», – добавила канцлер Германии.

Осенью прошлого года руководители государств «нормандского формата» – Украины, Германии, Франции и России – договорились, что главы МИД этих стран должны подготовить «дорожную карту», которая согласовала бы эту последовательность выполнения пунктов всех трех главных минских сделок: Минского протокола от 5 сентября 2014 года, Минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Минского комплекса мероприятий от 12 февраля 2015 года. Руководители МИД во время заседания в «нормандском формате» не пришли к согласию при обсуждении «дорожной карты».

Киев, среди прочего, настаивает на том, что политические вопросы невозможно выполнять до решения вопросов безопасности. Москва же заявляет, что требует от Украины быстрого прогресса по политическим аспектам минских соглашений – таких как местные выборы на этой территории и «амнистия» боевиков, – еще до решения безопасности и гуманитарных вопросов.

После российской аннексии Крыма на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться российские «добровольцы».