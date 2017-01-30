Радио Крым.Реалии: Ходим строем. Какое будущее ждет крымские театры?

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии говорят о том, что из себя представляет театральное пространство Крыма после аннексии. Как изменились крымские театры после смены флагов на полуострове и может ли искусство оставаться вне политики? На эти вопросы ответит режиссер театра «PostPlay» Галина Джикаева. Ведущий программы – Павел Казарин.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 по киевскому времени (в 9:35 и 19:30 в Крыму) на частоте 549 килогерц и на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать по адресу: crimea.reality@gmail.com.